映画監督の福田雄一氏(57)が30日までに自身のXを更新。俳優・鈴木福(21)、女優・本田望結(21)との飲み会ショットを公開し、反響を集めた。福田監督は「福くんの20歳の誕生日に『お誕生日おめでとう！福くんが20歳なんて感慨深いです！』ってLINEしたら『お酒飲めるようになったので、ご飯連れてってください！』って返ってきて。早く約束を遂行しないと！って思ってたんだけど、なかなかスケジュールが合わず、ようやく実現し