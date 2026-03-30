全国には、その土地に住んでいない人は読めない難しい名前の駅が存在します。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅名」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「島根県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う島根県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：揖