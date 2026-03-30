30日午後、警視庁玉川警察署の寮の自室で、23歳の男性巡査が頭から血を流して倒れているのが発見されました。近くに拳銃が落ちており、自殺を図ったとみられます。警視庁によりますと30日午後4時半ごろ、警視庁玉川警察署に勤務する地域課の23歳の巡査が、寮の自室で頭から血を流して倒れていたのが見つかったということです。警視庁は、男性巡査のすぐ近くには拳銃が落ちており、拳銃で自殺を図ったと見て調べています。当時、男