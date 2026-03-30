東京メトロは３０日、経路検索大手ナビタイムジャパンと連携し、地下鉄の車内で座れる確率などを知らせる新サービス「座れるルート検索」を同日から始めたと発表した。移動の快適性を高め、利用増につなげる。新サービスは、乗り換え案内アプリ「乗換ＮＡＶＩＴＩＭＥ」で利用できる。目的地までの経路を検索した際、乗車区間全体で何分間座れる可能性があるかなどの情報は無料で提供する。有料会員向けでは、より長く座れるル