Amazonプライム・ビデオの婚活サバイバル番組「バチェロレッテ・ジャパン」で初代ヒロインを務めた福田萌子（38）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。奈良に引っ越すことを報告した。「私たちのこれからの暮らしについて【ご報告】」と題した動画を公開。「ちょっとお話があるんですが…お引っ越しをします」と報告。「つい先週決めたんですけど（撮影は2月中旬）、奈良に引っ越します」と引っ越し先が奈良であることも明