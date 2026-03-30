国内最大級のバイクの祭典『第53回 東京モーターサイクルショー』が、3月27日から29日まで東京ビッグサイトで開催。バイクのトレンドである“ネオレトロ”の車種を取材しました。186社が出展、計544台が展示された『東京モーターサイクルショー』。3日間で総入場者数11万9266人（主催者発表）を記録しました。日テレNEWSは、『モーターサイクルショー』を主催する日本二輪車普及安全協会の専務理事・郄橋亮さんに今のバイク