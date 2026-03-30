イラン外務省は30日、アメリカのトランプ大統領がイランと近いうちに停戦で合意する可能性があると発言したことを否定しました。イラン外務省のバガイ報道官は30日、トランプ大統領による「イランがアメリカの提案に同意した」との主張について、「アメリカとは直接交渉していない。アメリカからの交渉要請が一部の国を通じて伝えられただけだ」と否定しました。そのうえでバガイ氏は、アメリカ側から伝えられた要求は「過度で非合