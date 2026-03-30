『近畿地方のある場所について3』（碓井ツカサ：漫画、背筋：原作/KADOKAWA）第4回【全8回】【漫画】『近畿地方のある場所について』を第1回から読むオカルト雑誌の編集者が行方不明になった。失踪する前に彼が取材していたのは「●●●●●」という地域にまつわる怪談。雑誌からの引用、読者の奇妙な体験談、ネット掲示板の書き込み――。彼が収集した資料を読み解いていくと、別々として扱われていた怪談に、ある繋がりが浮かび