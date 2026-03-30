『夫がゴミだと気づいたので捨てさせていただきます』（ゴルゴンゾーラ：原作、とあじゃぱ：漫画/KADOKAWA）第2回【全7回】【漫画】『夫がゴミだと気づいたので捨てさせていただきます』を第1回から読む夫と浮気相手にハメられ借金地獄に突き落とされた妻…。結婚1年、幸せの絶頂にいた菜々を襲ったのは、夫・圭介からの「会社の金を使い込んだ」という告白だった。夫のクビを回避するため、菜々は貯金をはたき、借金まで背負って