父娘からなるお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラが、３０日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。父・池田５７ＣＲＡＺＹへ言及した。父について「出会ったことないぐらい頑固」な性格だと話すレイラ。自身の恋愛には?ルール?があったそうで、父から「学生の期間『彼氏できるのはいいけど、恋愛の話を俺にするな』って」と要望があったという。これに対する受け止めは「物心つい