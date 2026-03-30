３０日放送のフジテレビ系特番「ＦＮＳ新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面８１連発国民的ヒットドラマの祭典」（午後７時）では、１９９４年から２００６年まで同局系で放送された三谷幸喜氏脚本、田村正和さん主演の大ヒットドラマ「古畑任三郎」の名場面を紹介した。この日の番組では「古畑任三郎の真実」と題して、同ドラマの撮影秘話を当時の作り手たちに取材。９６年放送のシーズン２第１０話で鈴木保奈