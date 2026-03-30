日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）が30日に放送され、MCの村上信五が首の神経が圧迫され、手術・入院のため、療養中のマツコ・デラックスについて言及した。【動画】シリーズ化すんなよ！マツコ「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジ今回もマツコは欠席。MCの村上が冒頭一人で登場した。村上は「今日も、マツコ間に合いませんわ」と観覧客に伝えると「生きてはいますので！」と強調し、スタジオ