歌手の坂本冬美が５９歳の誕生日を迎え３０日、ビルボードライブ東京でスペシャルバースデイライブを開催した。１９８６年にデビューした坂本は、この日が４０周年の幕開けを告げるライブ。光沢のあるブルーの生地にスパンコールがきらめくゴージャスなドレス姿で登場し、観客からは「ハッピー・バースデー」の大合唱で祝われ、最前列のファンの音頭で乾杯した。１曲目「また君に恋してる」から８曲はカバー、続く４曲は桜満