佐賀県警唐津署は30日、唐津市内で東京都町田市在住の50代男性が警察官や検察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金500万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、27日、被害者の携帯に警察官を名乗る男から電話があった。「詐欺グループを摘発したが、そのグループの犯人があなた名義の銀行口座のキャッシュカードを持っていた」などと言われ、次に電話を代わった検察官を名乗る男から交流サイト（S