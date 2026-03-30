福岡東署は30日、福岡市東区土井6丁目の公園で30日午後3時20分ごろ、小学生男児が男から「サッカーしよう」「チーム分けをするから服を脱げ」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男らは若い2人で上下黒っぽい服着用。