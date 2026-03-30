明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆あなたの無責任な行動が周囲の反感を買いそう。説明不足になりがちなので、なるべく会話を増やし、食生活もだらだらと食べ続けてしまうかも。B型の運勢……★★★☆☆今日は何事もテキパキとこなす事ができる日。進まなかった事がすんなりと片付けられそうです。部屋の掃除をすると運気もアップ。O型の運