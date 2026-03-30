中道改革連合は30日、皇位継承について党の見解をまとめるため、検討本部の初会合を開き議論をスタートさせました。これまでの与野党協議では、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案が検討されていました。しかし、中道では、立憲出身者と公明出身者の考えに隔たりがあり、党としての見解はまとまっていません。30日行われた検討本部の初会合では、出席者から女性皇族の配偶者