新潟県内で火事が相次ぎました。新潟市南区と村上市で発生した火事では合わせて3人が亡くなっています。 3月28日、新潟市南区鷲ノ木新田では山田孝史さんの住宅を全焼する火事が発生。山田さん本人から自宅が火事だと消防に通報がありましたが、火事のあと、山田さん、そして山田さんの母・トシイさんと連絡が取れなくなっていて、焼け跡から2人の遺体が見つかっています。29日は工場火災も発生。プラスチック製品などを製造するJ