3月29日、アルビレックス新潟レディースは、ホームでAC長野パルセイロ・レディースと対戦しました。 先制して勢いに乗りたいところでしたが、試合を動かしたのは長野でした。スルーパスに反応した吉野に先制点を奪われると、後半の立ち上がりにもセットプレーから失点。2点を追いかける苦しい展開に。それでも詰めかけた4600人あまりのサポーターに意地を見せたアルビレディース