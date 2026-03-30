68年前に都立病院で生まれた直後の男性が別の赤ちゃんと取り違えられた問題で、東京都は「取り違えの相手を特定できていない」とする報告書をまとめました。小池都知事は「調査対象者から協力の申し出あれば、今後も丁寧に対応していく」とコメントしています。この問題は、江蔵智さん（67）が1958年4月、東京・墨田区の都立病院で生まれた直後に病院のミスで他の赤ちゃんと取り違えられたものです。江蔵さんは都に対して生みの親