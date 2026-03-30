明治安田J2・J3百年構想リーグアルビレックス新潟は3月29日アウェーでFC大阪と対戦。試合はPK戦までもつれこみ、辛くも勝利。アルビは勝ち点2を手にしました。 ここまで3試合連続で勝点3から遠のいているアルビ。90分以内での勝利を目指し、初対戦となるFC大阪のホームに乗り込みました。しかし、試合は序盤から大阪に攻め込まれる時間帯が続きます。前半10分、相手のボレーをGK・バウマンが弾くなど好セ