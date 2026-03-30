ミラノ・コルティナオリンピック、女子フィギュアスケートで銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手が国際スケート連盟のフィギュアスケートアワードで最優秀新人賞に選ばれました。 チェコで開かれていた世界フィギュア選手権。ショート8位からの巻き返しを狙った中井亜美選手でしたが、フリーも冒頭のトリプルアクセルに失敗し、ポイントを伸ばすことができず全体9位に。悔しい結果と