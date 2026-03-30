供給不足が懸念される石油関連製品の流通状況を把握するため、高市総理大臣は赤沢経済産業大臣を「重要物資安定確保担当大臣」に任命しました。重要物資安定確保担当大臣に任命赤沢亮正 大臣「国民の皆様の命と暮らしを守るために、重要物資の供給状況を総点検する」任命された赤沢大臣は、バスやフェリーなどの燃料や、工場や漁業・農業用の燃料が行き届いていないケースがあるなどとして、具体的な対応方針を検討するとし