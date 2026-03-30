俳優の仲野太賀さん（33）が、中学時代から親交のある若葉竜也さん（36）への熱い思いを涙ながらに語りました。東京・有楽町で行われたのは、銀杏BOYZの峯田和伸さん（48）と若葉さんがダブル主演する、映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（公開中）の舞台挨拶です。映画は1978年、日本のロック・シーンを変えた若者たちの物語で、若葉さんと仲野さんは、それぞれ別のバンドのボーカルを演じています。そんな2人は