片山財務相 中東情勢が金融市場に与える影響を議論－G7 原油先物市場の変動が為替市場に波及していると説明 強い緊張感を持って立ち向かっていると語った （G7財務相･中銀総裁･エネルギー相合同会合後､記者団に語った）