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米１０年債利回りは４．３６４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:43）（日本時間21:43）（%） 米2年債 3.855（-0.057） 米10年債4.364（-0.064） 米30年債4.922（-0.042） ドイツ3.051（-0.043） 英国4.928（-0.046） カナダ3.515（-0.065） 豪州5.070（-0.027） 日本2.365（-0.015） ※米債以外は10年物