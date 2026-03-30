長野市の中心部を屋台が巡行する夏の風物詩「ながの祇園祭」。暑さ対策のため、今年は開催期間をおよそ1か月前倒して6月に変更することが決まりました。夏の風物詩として長野市の中央通り一帯で毎年開かれている「ながの祇園祭」。無病息災や疫病退散を願い、豪華な屋台が市街地を巡行します。例年は7月に開かれていましたが、今年は厳しい暑さを避けるため、およそ1か月前倒して6月に変更されることが30日の実行委員会の総会で決