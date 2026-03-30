朝食に欠かせない「目玉焼き」を完璧に作る裏ワザ 朝食の定番おかずいえば、目玉焼き。焼くだけとはいえ、黄身が割れたり、かたよったりすると、イマイチおいしそうに見えなくて残念な気持ちになることも。そこで今回は、誰でも成功する究極の目玉焼きの作り方をご紹介します。 白身の見極めがポイント 1.卵をやさしく皿に割ります。 2.どろっとした白身を残し、液状の白身だけを除きます。 3. 熱したフライ