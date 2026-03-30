Snow Manの目黒蓮さん（29）が、撮影のため滞在しているカナダからアルコール飲料の新CM発表会にリモートで参加。CMに出演する内村光良さん（61）、天海祐希さん（58）、今田美桜さん（29）も登場しました。4人が登場したのは、キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会です。今回、イベントではタイトルにちなんで新しく“挑戦”していることを明かしました。■目黒蓮さんの“新しい挑戦”は現在、撮影のためカナダにいる目黒さん