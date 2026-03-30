フジテレビの特番「ＦＮＳ新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面８１連発！国民的ヒットの祭典」が３０日、放送され、１９９４年にスタートし、シリーズ化されるなど国民的大ヒットドラマとなった「警部補・古畑任三郎」（脚本・三谷幸喜）のヒミツの一つが明かされた。番組では、台本に古畑の年齢が記載されていることを紹介。「４５歳」と明かされると、スタジオは一斉に「え〜っ？！」。ＭＣの１人、チョコレ