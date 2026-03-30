引っ越してきたばかりなのに、玄関前にゴミって…正直しんどいですよね。夫は「空き家だと思われてたんじゃない？」ってあっさりしてるけど、美月の不安はそう簡単には消えなさそうです。そしてバス停ママたちの衝撃の行動が待ち受けていました…。>>【まんが】幼稚園バス停トラブル(ウーマンエキサイト編集部)