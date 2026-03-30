日本の民間宇宙企業ispaceは2026年3月27日に記者発表会を開催し、月着陸船（ランダー）の新たなモデル「ULTRA（ウルトラ）」の開発と、今後のミッションスケジュールの再設定を発表しました。また、月周回衛星を活用した新たなデータサービス事業への参入も明らかにしています。日米の技術を統合した新ランダー「ULTRA」ispaceによると、ULTRAはこれまで米国法人と日本法人で並行して開発を進めていた2つのランダー（米国の「APEX