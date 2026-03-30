ＴＢＳ「オールスター感謝祭２６春」が４月４日夜に放送される。同局番組表では午後６時２１分から５時間超の放送。一方で「感謝祭」放送日の深夜に放送されていた「オールスター後夜祭」の放送は、なし。有吉弘行、高山一実の司会で芸人を中心に構成。禁断問題や、最下位になると次回以降の出禁が確定するなど、攻めた内容で人気となっていた。確定している週末分の番組表は４日深夜は概ね通常プログラムで、大型のスポー