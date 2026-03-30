この曲を聞くと体が勝手に…▶▶この作品を最初から読む歳を重ねても、こんな友だちがいたら最高かも！クールな沙苗さん、ムードメーカーの栞さん、そしておっとりマイペースな晴子さん。学生時代からの友人である3人は、“マダム世代”になった今、ルームシェア生活を満喫中です。性格も趣味も違うけれど、お互いを思いやる気持ちと、ちょっぴりおちゃめな心は昔のまま。笑って、助け合って、ときどき騒いで…。マダム