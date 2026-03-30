3月30日、スカイホール豊田で「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」セミファイナル第3戦が行われ、トヨタ自動車アンテロープスがトヨタ紡織サンシャインラビッツに快勝し、3年ぶりにファイナルへコマを進めた。 試合開始から積極的なリングアタックを見せたトヨタ自動車が序盤から主導権を握る。第2クォーターも平下愛佳を中心に猛攻を仕掛け、このクォーター