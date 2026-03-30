人たらしな夫が「さすがだね」と褒められた時の返答がアッパレ▶▶この作品を最初から読むストレスいっぱいの現代社会。物事をついネガティブに捉えてしまう人も多いのではないでしょうか。でも、考え方一つで生きづらさは変えられる――そう思わせてくれるのが、結婚7年目を迎える共働き夫婦・髭（夫）と軍曹（妻）。仕事が忙しくて料理や掃除まで手が回らない、仕事関係のお酒の誘いは断りづらい、「子どもはまだなの
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