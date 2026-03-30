【これは2025年度話題の記事を再掲載したものです。公共の場所を安易に荒らした代償を、考える事件でした。】 【写真を見る】公園を車で暴走…ドリフトか？一時の快楽で逮捕された男の行為の代償は泥には証拠となるタイヤの痕（山形・山辺町）【2025年度話題の記事】 去年の４月、衝撃的な画像が日本中を駆け巡りました。 住民の憩いの場である公園を車で荒らし、そのあまりの痕跡に「ドリフトしたのか？」と全国的なニュ