4月6日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は春だから！ワクワク・ドキドキがいっぱい新たな挑戦SP＜20時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：石原良純菊地幸夫（弁護士）小関裕太ニッポンの社長ゆうちゃみ（50音順敬称略）エージェント：ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）☆フランシスの宇宙ミッション鉄道愛好家であるフランシス