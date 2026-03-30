【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『鬼の花嫁』大阪舞台挨拶が3月30日、MOVIX八尾で行われ、永瀬廉（King & Prince）と伊藤健太郎が登壇した。 ■「まさか八尾で舞台挨拶をする日が来るとは思っていなかった」（永瀬廉） 永瀬と伊藤の登場を待ち侘びる観客の熱狂が渦巻くなか、ふたりが姿を現すと会場のボルテージは一気に最高潮へ。 あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜を演じた永瀬は