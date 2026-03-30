30日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円安の5万2010円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては124.15円高。出来高は6082枚となっている。 TOPIX先物期近は3555ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は12.66ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 520