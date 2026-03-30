県内では、火災が相次いで発生しています。30日午後に長岡市で住宅火災があり、成人男性2人が病院に運ばれました。 火事があったのは、長岡市山口の河野幸市さんの木造二階建ての住宅です。警察と消防によりますと、30日午後3時半すぎ、近くを通りかかった人から「建物から炎が出ている」と消防に通報がありました。 ■近所の人 「屋根を破りそうな形で火が燃え広がって、あっという間に骨だらけになった。」 火は約2時