肌表面の角層の状態をよくすることが大切だと思っていますクレンジングはバームやジェルなど、肌を柔らかくほぐす低刺激のものがおすすめですまず、何よりも大切なことは、肌の汚れをきちんと落とすこと。クレンジングと洗顔こそ丁寧に行うことです。肌荒れは汚れが落ちにくくなっていることから起こることが多いと感じています。特に春は汚れがつきやすく、落ちにくい季節です。冬の乾燥により肌が硬くなっている所に汗や皮脂、花