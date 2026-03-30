漫画「若年性認知症の父親と私」【漫画】本編を読むSNSやブログで「若年性認知症の父親と私」を投稿して注目を集めている吉田いらこ(@irakoir)さん。本作は吉田いらこさんが高校生の頃に父が若年性認知症を患い、当時の苦悩や壮絶な体験談をリアルに描いている。本作を描いた理由や当時の気持ちなどについて、吉田いらこさんにインタビューした。■大好きな人を嫌いにならないためにも適切な距離を取ることが大事漫画「若年性認知