台湾メディアのCNEWS匯流新聞網は23日、「カナダ人はイタリア、日本、英国に対して引き続き好意的な見方をしている」とするResearch Co．が2月に公表した世論調査結果を取り上げた。調査結果は2月4〜6日にカナダの成人1001人からオンラインで得た回答に基づくもので、誤差範囲はプラスマイナス3．1％。調査結果によると、カナダ人の77％がイタリアに対して好意的な見方をしており、2025年4月時点から5ポイント上昇した。日本（76％