俳優の中沢元紀（26）が、30日放送のTBS系新料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、NHK連続テレビ小説「あんぱん」の裏話を語った。タレント滝沢カレン、料理家でタレントの和田明日香が、週替わりでMCを担当する料理番組。初回ゲストで呼ばれたのが、中沢だった。23年のドラマ「下剋上球児」のエース投手役で注目を浴び、25年には「あんぱん」で朝ドラ初出演。海軍士