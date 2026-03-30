演歌歌手の坂本冬美が59歳の誕生日を迎えた30日、東京・赤坂のビルボードライブ東京でコンサートを行った。自身のヒット曲「夜桜お七」や、過去のカバーアルバムから「酒と泪と男と女」（河島英五）や「難破船」（中森明菜）など12曲を披露した。青いドレス姿で登場すると「また君に恋してる」からスタート。歌唱を終えると、ファンから「冬美ちゃ〜ん」と声をかけられ、「HappyBirthdaytoYou」で誕生日を祝福された。照