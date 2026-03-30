【ニューヨーク共同】週明け30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比82銭円高ドル安の1ドル＝159円43〜53銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1476〜86ドル、183円07〜17銭。日本政府・日銀による円安是正に向けた為替介入への警戒感などを背景に、円買いドル売りが優勢となった。