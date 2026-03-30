元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が30日、自身のインスタグラムを更新。元メンバーの誕生日を祝ったことを明かし、花見3ショットを公開した。満開の桜を背に、NMB時代の仲間である女優の古賀成美、三田麻央との仲睦まじい3ショットを披露。「なるの誕生日お祝いとお花見」とつづり、ケーキなどでお祝いする様子も公開した。フォロワーからは「安定のヴァ最高」「久々のヴァ！」「仲良し」「桜きれい」「可愛