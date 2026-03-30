中道改革連合は30日、「安定的な皇位継承に関する検討本部」の初会合を開催しました。笠本部長は来月15日に予定されている衆・参議長らと各党の会議までに党の見解をまとめるのは難しいとの認識を示しています。皇位継承をめぐっては2022年1月、皇族の数を確保するため、「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」と、「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎える案」の2つを盛り込んだ有識者会議の報告書が国会に提出されています。これに対