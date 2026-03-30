高市早苗首相は３０日に行われた参議院予算委員会に出席。トランプ大統領との日米首脳会談を行った際、ホワイトハウスでバイデン前大統領をやゆする掲示を指さし、笑うような振る舞いをしたことに言及した。ホワイトハウスには、歴代大統領の肖像画が並ぶ一角にバイデン氏のみ自動署名装置「オートペン」の写真が掲示されている。委員会で質問に立った立憲民主党の石垣のりこ参院議員は「この（バイデン氏の）写真をご覧にな